Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deyim yerindeyse yokları oynadığı deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenildi.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır farkı! Jorge Jesus...
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde sergilenen futbol vasat altında kalırken takımı ayakta tutan ise Altay Bayındır oldu. İşte maç öncesi oynayıp oynayamayacağı belli olmayan Altay'ın dikkat çeken detayı... | FB SPOR HABERLERİ
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deyim yerindeyse yokları oynadığı deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenildi.
Sarı-Lacivertliler adına maça damgasını vuran Altay Bayındır, yaptığı 5 net kurtarışla tarihi bir yenilgiyi önlemişti.
Maç sonrası genç kaleci ve Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus arasında geçen konuşma ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...