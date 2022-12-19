FENERBAHÇE HABERLERİ - Ayasofya mucizesi F.Bahçeli Luan Peres'e büyük müjde

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, baba olma mutluluğu yaşıyor. Peres'in eşi, 14 haftalık hamileliğiyle ilgilik dikkat çekici bir sır paylaştı. Peres'in eşi Gabriela Merjam, Peres ile uzun süredir bebek sahibi olmak istediğini ancak bir türlü hamile kalamamasının ardından ağustos ayında Ayasofya Camii'ne gittiğini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2022- 11:23