Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luan Peres baba oluyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ayasofya mucizesi F.Bahçeli Luan Peres'e büyük müjde
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, baba olma mutluluğu yaşıyor. Peres'in eşi, 14 haftalık hamileliğiyle ilgilik dikkat çekici bir sır paylaştı. Peres'in eşi Gabriela Merjam, Peres ile uzun süredir bebek sahibi olmak istediğini ancak bir türlü hamile kalamamasının ardından ağustos ayında Ayasofya Camii'ne gittiğini açıkladı.
Peres geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gabriela Merjam'ın ilk bebeklerine hamile olması haberleriyle havalara uçmuştu.
Merjam sosyal medya paylaşımları ve güzelliğiyle taraftarın yakın markajındaydı.