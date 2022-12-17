Fenerbahçe'de Luan Peres'in sakatlığının geçmesiyle transferde 'öncelik' değişti.
Fenerbahçe'de forvet transferinde 4 aday! İşte listedeki isimler
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerde Luan Peres'in iyileşmesi sonrası transferde öncelik forvet hattına verildi. Vincent Aboubakar ismine öncelik veren Kanarya, Kamerunlu golcünün dışında 4 adayla da temaslarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'nin forvet transferinde ilgilendiği isimler... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Luan Peres'in sakatlığının geçmesiyle transferde 'öncelik' değişti.
Fotomaç'ın haberine göre; Brezilyalı stoperin idmanlara başlamasıyla savunmaya takviye yapma mecburiyeti ortadan kalkarken; forvet takviyesi ön plana çıktı...
Yönetim, Joao Pedro'nun sahalara dönüşünün en az 2-3 ayı bulacak olması nedeniyle bu mevkiye alternatif bakıyor.