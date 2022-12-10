FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Golcü bombası patlıyor! Kanaya'dan Muriel atağı

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de devre arası birkaç nokta atışı transfer yapılacak. Sarı lacivertlilerin takviye yapmak istediği bölgelerden birisi de forvet hattı. Hedefteki futbolcu ise Luis Muriel. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.12.2022- 06:40