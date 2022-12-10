Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef stoper takviyesi...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Golcü bombası patlıyor! Kanaya'dan Muriel atağı
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de devre arası birkaç nokta atışı transfer yapılacak. Sarı lacivertlilerin takviye yapmak istediği bölgelerden birisi de forvet hattı. Hedefteki futbolcu ise Luis Muriel. İşte detaylar...
Ancak Joao Pedro'nun sakatlanması sonrası forvete de bir oyuncu alınma ihtimali doğdu.
İtalyan basını, sarı-lacivertli kulübün, Atalanta'nın golcüsü Luis Muriel ile ilgilendiğini yazdı.