Fenerbahçe Opet 3-0 Tenerife La Laguna | MAÇ SONUCU - ÖZET
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, İspanya temsilcisi Tenerife La Laguna İLE CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 06.12.2022- 21:14
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ilaria Vagni (İtalya), Igor Porvaznik (Slovakya)
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva (Gizem Örge, Cristina, Buse Ünal, Meryem Boz, Ergül Eroğlu, Beliz Başkır)
Tenerife La Laguna: Nsungimina, Wolowicz, Munoz, Arredondo, Niece, Lengweiler (Labres, Claveria, Gustafsson)
Setler: 25-17, 27-25, 25-14
Süre: 72 dakika (20, 30, 22)