Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'a Nijeryalı sol kanat! Sözleşmesi sona eriyor
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Devre arasında birkaç önemli takviye yapması beklenen sarı lacivertli ekibin gündemine flaş bir isim geldi. Çek basını transfer iddiasını duyurdu. İşte detaylar...
Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetimin gündeminde önemli isimlerin olduğu biliniyor.
Öte yandan sarı lacivertli kulüp için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.