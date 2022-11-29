Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı saat kaçta? FB maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Jorge Jesus yönetiminde sezona iyi başlangıç yapan, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde lider durumda olan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında Rayo Vallecano ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ve Enner Valencia maçta süre alamayacak. İki isim de Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı saat kaçta? FB maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2022- 12:30