Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde tam 25 maça çıktı. Fazlasıyla yorulan Sarı-Lacivertliler için Dünya Kupası arası tam anlamıyla ilaç oldu. Jorge Jesus, bu periyotta öğrencilerine 12 gün izin vermişti. Sarı-Lacivertli futbolcuların tatili bugün bitiyor.
Dünya Kupası'ndaki Batshuayi ve Valencia dışındaki tüm oyuncular bugün Samandıra'da toplanarak akşam saatlerinde yapılacak antrenmanla yeniden çalışmalara başlayacak.
5-12 ARALIK'TA ANTALYA KAMPI
Sarı-Lacivertlilerin yaklaşık 39 günlük arada kamp yapıp yapmayacağı belirsizdi. Jorge Jesus, bu konudaki kararını sonunda verdi. Fanatik'in haberine göre; Portekizli teknik adam, İstanbul dışında kamp yapılmasını talep etti. Bunun üzerine hızla organize çalışmalarına başlayan Fenerbahçeli yetkililer, 5-12 Aralık'ta Antalya'da kampa girilmesi için gerekli ayarlamaları yaptı. Fenerbahçe'nin burada hazırlık maçı da oynayacağı öğrenildi.