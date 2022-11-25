Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe,12 günlük bir araya girmişti. Sarı lacivertli ekip hazırlıklara başlıyor. Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus'un kamp planı ise belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde tam 25 maça çıktı. Fazlasıyla yorulan Sarı-Lacivertliler için Dünya Kupası arası tam anlamıyla ilaç oldu. Jorge Jesus, bu periyotta öğrencilerine 12 gün izin vermişti. Sarı-Lacivertli futbolcuların tatili bugün bitiyor.

Dünya Kupası'ndaki Batshuayi ve Valencia dışındaki tüm oyuncular bugün Samandıra'da toplanarak akşam saatlerinde yapılacak antrenmanla yeniden çalışmalara başlayacak.

5-12 ARALIK'TA ANTALYA KAMPI

Sarı-Lacivertlilerin yaklaşık 39 günlük arada kamp yapıp yapmayacağı belirsizdi. Jorge Jesus, bu konudaki kararını sonunda verdi. Fanatik'in haberine göre; Portekizli teknik adam, İstanbul dışında kamp yapılmasını talep etti. Bunun üzerine hızla organize çalışmalarına başlayan Fenerbahçeli yetkililer, 5-12 Aralık'ta Antalya'da kampa girilmesi için gerekli ayarlamaları yaptı. Fenerbahçe'nin burada hazırlık maçı da oynayacağı öğrenildi.