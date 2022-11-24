Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli takımda sezon başında göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus, Kanarya'yı hem Süper Lig hem Avrupa'da zirveyi taşımayı başardı. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken; konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de gözler aralık ayına çevrildi. Dünya Kupası'nın ardından Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite, 2016 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden ayrılacak. En büyük hayallerinden biri, Brezilya'nın başına geçmek olan Jesus adaylar arasında yer alıyordu. Ancak son gelişmeler sonrası böyle bir ihtimal yok denecek kadar azaldı. Sambacılar için Flamengo'yu çalıştıran Dorival Junior, Palmerias'ın hocası Abel Ferreira ve Fluminense Teknik Direktörü Fernando Diniz'in isimleri geçiyor.

FLAMENGO VE BENFICA DEFTERLERİ KAPANDI

Sabah'ın haberine göre; Brezilya'yı geçmişte farklı bir ülkeden teknik adamın yönetmemesi, Jesus seçeneğinin arka planda kalmasında önemli bir faktör olarak gösteriliyor. Flamengo ve Benfica defterlerini de kapatan Jorge Jesus'un, yoluna Fenerbahçe'de devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu gelişme sarı-lacivertli camiada büyük bir sevinç yarattı. Takımı hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da uçuran Portekizli çalıştırıcı büyük bir olasılıkla Fenerbahçe'nin başında kalacak.

ŞARTLAR VE TRANSFER PLANLAMASI MASAYA

Jesus, tüm ısrarlara rağmen Fenerbahçe ile uzun süreli mukavele yapma fikrinden uzak durmuş ve 1 yıllık imza atmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, 68 yaşındaki teknik direktörün yeni sözleşme çalışmalarına başladı. Hoca ve yardımcılarının maaşına yapılacak zammın belirlenmesinin ardından taraflar masaya oturacak, gelecek sezonun transfer planlaması konuşulacak. Jesus ve yönetimin, ortak bir paydada buluşması halinde mevcut sözleşme en az 1 yıl daha uzatılacak.

Jesus daha önce Belenenses, Braga, Benfica, Sporting, Al Hilal Riyadh ve Flamengo'yu çalıştırdı. Toplam 17 kupa kaldırdı.