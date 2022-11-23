Fenerbahçe ara transfer dönemini de hareketli geçirecek gibi görünüyor. Teknik direktör Jesus transferde öncelikle savunmasının soluna kaliteli bir oyuncu istedi. Hemen çalışmalara başlanırken gündeme gelen isimlerden biri de Olympiakos'lu Marcelo oldu.
Yıllarca Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı yıldız sezon başında geldiği Olympiakos'ta ise bekleneni veremedi. Yunan takımının gözden çıkardığı 34 yaşındaki Marcelo'nun bedelsiz alınabilecek olması F.Bahçe'ye cazip geliyor. Fotomaç'ın haberine göre, Jesus onay verirse düğmeye basılacak.