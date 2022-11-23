Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ara transferde defansın soluna takviye istedi. Bu doğrultuda harekete geçen sarı lacivertliler, Olympiakos’tan ayrılacak olan Marcelo'yu listesine aldı. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe ara transfer dönemini de hareketli geçirecek gibi görünüyor. Teknik direktör Jesus transferde öncelikle savunmasının soluna kaliteli bir oyuncu istedi. Hemen çalışmalara başlanırken gündeme gelen isimlerden biri de Olympiakos'lu Marcelo oldu.

Yıllarca Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı yıldız sezon başında geldiği Olympiakos'ta ise bekleneni veremedi. Yunan takımının gözden çıkardığı 34 yaşındaki Marcelo'nun bedelsiz alınabilecek olması F.Bahçe'ye cazip geliyor. Fotomaç'ın haberine göre, Jesus onay verirse düğmeye basılacak.