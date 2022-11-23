"Fenerbahçe'ye Crespo'yu ben önerdim!" Estoril Sportif Direktörü Pedro Alves'den açıklama...

Fenerbahçe'ye Crespo'yu kazandıran Estoril Sportif Direktörü Pedro Alves'den çarpıcı açıklamalar geldi. Alves, "Sürpriz yapabilecek, kısa sürede etki yaratabilecek bir 8 numaraya ihtiyaç duyulduğunu söylediler. Portekiz 2. Ligi'nin şüphesiz en iyisi oyuncusu olduğunu düşündüğüm Crespo'yu onlara önerdim. Transfer böyle gerçekleşti." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2022- 11:18