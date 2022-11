Öncelikle röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bize Crespo ile tanışma hikayenizi anlatır mısınız?

Fenerbahçe, Vitor Pereira döneminde Portekiz 2. Ligi ekibi Estoril'den, Miguel Crespo 'yu kadrosuna katmıştı.Sarı lacivertliler, Crespo'nun transfer olduğu süre zarfında yönetimi özellikle sosyal medyadan sıkça eleştirmiş, hatta bazı futbol yorumcuları, Portekizli futbolcu için 'yetersiz' imasında bulunmuştuGeçen süre zarfı boyunce Crespo, Fenerbahçe'de rüştünü ispat ederek takımın vazgeçilmezleri arasında girmeyi başarırken, İsmail Kartal ile başladığı performans yükselişini, Jorge Jesus ile zirveye çıkarmıştı.Öyle ki Crespo için Katar Dünya Kupası'nda, Portekiz Milli Takımı 'nda yer alacağı iddiaları dahi hakimdi.Crespo, Dünya Kupası'nda gidememesine karşın, Fenerbahçe'deki performansıyla Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çekmişti. Bunlardan en ciddileri, Atletico Madrid ve Napoli kulüpleri olmuştu.Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu kez, Crespo'nun Estoril'de oynadığı dönemde yöneticisi olan, Portekiz temsilcisinin Sportif Direktörü Pedro Alves, fotomac.com.tr editörü Ömer Aykut Özaşkın'ın sorularını yanıtladı.Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Sevgili Miguel Crespo'muz hakkında konuşmak benim için her zaman zevktir. Crespo ile baş scout olduğum dönemde, Braga B'de oynarken tanıştım. Sportif direktör olarak Estoril'e gittiğimde, Braga'daki kontratının son yılındaydı. Bu yüzden, ona kontrat imzalatma şansımı kaçırmadım. Filipo Soares'in yerine, mükemmel bir yedek olabileceğini düşündüğüm için onu aldım.Crespo, her zaman olağanüstü bir profesyoneldi. Büyük bir yetenek ve yüksek profilli bir oyuncu olmak için, muazzam bir potansiyele sahip. Ona dair düşündüğüm tek şey buydu.Crespo saha içinde nasıl bir oyuncu? Bize, Crespo'nun teknik yönlerinden bahseder misiniz?Crespo, eksiği olmayan bir orta saha oyuncusu. 8 numara ve ya 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Bireysellikten çok takıma önem verir. Her zaman takımın hedeflerine bağlı kalır, çok iyi bir takım oyuncusu. Oyunun farklı anlarını okuyabilme özellikle sahip ve son derece dirençli.Ailesini tanıdığımı söyleyemem. Fransa'dan Portekiz'e gelirken büyük zorluklarla karşı karşıya geldiğini biliyorum. Ayrıca, ailesine en iyi yaşam koşullarını sağlamak için hırsla çalıştığını da biliyorum.Fenerbahçe, Crespo'yu Estoril'den transfer etmek istediğinde seninle irtibata geçti mi? Fenerbahçe'ye transferi nasıl gerçekleşti?Sürpriz yapabilecek, kısa sürede etki yaratabilecek bir 8 numaraya ihtiyaç duyulduğunu söylediler. Portekiz 2. Ligi'nin şüphesiz en iyisi oyuncusu olduğunu düşündüğüm Crespo'yu onlara önerdim. Transfer böyle gerçekleşti.Yükseldiğini gördüğümde sevindim ama şaşırmadım. Avrupa'nın en saygın takımlarından biri olan Fenerbahçe'ye sonsuz saygı duyuyorum ama Crespo'nun, en iyi 5 ligin birinde, şampiyonluk adayı bir takımda olması gerektiğini düşünüyorum. Bu takımlarda oynayabilecek kapasitede olduğunu görebiliyorum.Atletico Madrid ve Napoli, Crespo'yu kadrosuna katmak istiyor. Sizve Crespo hangi takım için daha uygun?Diego Simeone'nin teknik direktörlüğünü yapmaktan mutluluk duyacağı bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Tam olarak, onun sistemine uyacak bir futbolcu. Kesinlikle Atletico Madrid'e transfer olmasını tercih ederim.Portekiz, dünyanın en iyi orta saha oyuncularına sahip. Hepsi, çok yüksek seviyede oynuyorlar. Seçilmesi şu an için zor ama zamanla bu hedefini gerçekleştireceğine inanıyorum.Eminim Crespo'nun gelişimine yardımı dokunmuştur ancak geçtiğimiz sezon da, Jesus olmadan, Crespo Türkiye Ligi'nin en iyi oyuncuları arasındaydı. Bu yükseliş, Crespo'nun kendisiyle alakalı.