Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren F.Bahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Menajerler, forvet aradığı bilinen sarı-lacivertli ekibe Anthony Martial'ı önerdi. Fotomaç'ın haberine göre; Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Fransız forvete olumlu yaklaşan yöneticiler, bu teklifi Jorge Jesus'a iletti. Portekizli teknik adamın sunacağı rapora göre harekete geçilecek. Jesus'un olumlu yaklaşması halinde Manchester United'e kiralama teklifi yapılması düşünülüyor.

Büyük beklentilerle geldiği Ada'da istenen performansı veremeyen ve kariyerinde yeni bir çıkış arayan Martial'in de ayrılığa sıcak baktığı biliniyor. Lyon'da yetişen 26 yaşındaki forvet, 2013'te transfer olduğu Monaco'da çıkış yakaladı ve 2 yıl sonra 60 milyon euro'ya Manchester United'a imza attı. Geçtiğimiz sezonu İspanya'da Sevilla'da kiralık geçiren ve bu yıl geri dönüş yapan Martial'in İngiliz ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

DESCHAMPS KESİK ATTI

Fransa Milli Takımı'nda 30 kez forma giyen Anthony Martial, Dünya Kupası'na ise gidemedi. Didier Deschamps, 26 yaşındaki oyuncuyu kadroya almadı.

HÜCUMDA JOKER

M. United'ın başarılı oyuncusu, hücum hattında joker görevi görüyor. Genelde forvette tercih edilen Martial, kanatlar ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

6 GOLE KATKI

Martial sakatlığını yakın zamanda atlattı. Sahalara dönen Fransız oyuncu, 7 maçta 292 dakika oynadı. Kısıtlı sürede 4 gol attı ve 2 de asist yaptı.