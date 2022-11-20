Süper Lig'e bu sezon flaş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde UEFA Avrupa Ligi'nde de adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Sarı lacivertlilerde bazı futbolcular ise performanslarıyla adından oldukça fazla söz ettiriyor. Avrupa'dan birçok önemli kulübün yakından takip ettiği bilinen 3 futbolcu için Serie A lideri Napoli harekete geçti. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Süper Lig'e bu sezon flaş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde UEFA Avrupa Ligi'nde de adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Sarı lacivertlilerde bazı futbolcular ise performanslarıyla adından oldukça fazla söz ettiriyor. Avrupa'dan birçok önemli kulübün yakından takip ettiği bilinen 3 futbolcu için Serie A lideri Napoli harekete geçti.

Önümüzdeki devre arası ve yaz transfer dönemlerinde Fenerbahçe'nin en çok rağbet görecek isimleri olan Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler, Serie A devinin radarında. ESPN kaynaklı haberde; gelecek dönemde Napoli, bu 3 futbolcu için teklif yapacak. İtalyan medyasında büyük ses getiren bu habere birçok haber sitesinde geniş yer verildi.

Fenerbahçe'nin ise bu transferlerden dev bir gelir elde etmesi bekleniyor.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Bu gelişme sosyal medyada Napoli taraftarlarını heyecanlandırdı. Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi transfer eden Napoli, iki oyuncunun da performansına hayran kalmıştı. Takımın vazgeçilmezleri olmayı başaran 2 futbolcu, taraftarların da sevgilisi haline geldi. Bu 2 transfer İtalyan kulübünün Fenerbahçe futbolcularına güvenini arttırdı. Bu sebeple Napoli takımını destekleyenler başta Arda Güler olmak üzere, Crespo ve Ferdi Kadıoğlu hakkında sosyal medyadan birçok olumlu paylaşımda bulundu.