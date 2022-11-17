Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in talipleri artmaya devam ediyor. İspanyol basınında yer alan habere göre sarı-lacivertli takımın 17 yaşındaki oyuncusu için Barcelona'nın devrede olduğu ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'nin altyapısından kadrosuna kattığı Arda Güler, yeteneğiyle Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor. Son günlerde genç futbolcu için PSG iddiaları ortaya çıkmıştı. 17 yaşındaki genç oyuncu için Barcelona'nın da devrede olduğu ifade edildi.

BARCELONA ARDA'YI TAKİP EDİYOR!

İspanyol basınındaki habere göre; Katalan devi, genç oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor. Haberde ayrıca Napoli ve Bayern Münih'in de Arda Güler ile ilgilendiği belirtildi.

LAPORTA DEVREDE

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın, kulübe uzun vadede çok şey kazandırabilecek bir oyuncu olduğu için Arda'yı takip ettiği ifade edildi.

Laporta'nın sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'la yakın ilişkiler içerisinde olduğu biliniyor.

BONSERVİSİNİN BİR KISMI GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Geleceğin büyük yıldızı Arda Güler'in bonservisinin yüzde 20'si Gençlerbirliği'nin elinde bulunuyor. Fenerbahçe, Ankara ekibiyle görüşerek yüzde 20'lik kısmı da almak istiyor.

Arda Güler bu sezon 13 maçta görev alırken; 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Genç yıldızın Fenerbahçe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İşte İspanyol basınına yansıyan haber...