Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirdiği Jorge Jesus, transferde gözünü yine Brezilya piyasasına dikti. Sarı-lacivertliler için Güney Amerika basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

KANARYA'YA BREZİLYALI SOL BEK!

Torcedores'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Santos forması giyen Felipe Jonatan ile ilgileniyor. Haberde 24 yaşındaki sol bekle Brezilya Serie A ekiplerinden Fortaleza'nın da ilgilendiği ve oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Santos'un Brezilyalı sol bek için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi. Felipe Jonatan'ın kulübü Santos'la 2025 Şubat'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

24 yaşındaki futbolcu sol bek ve ön libero bölgelerinde forma giyebiliyor.

İşte Brezilya basınına yansıyan haber...