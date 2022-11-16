Fenerbahçe Diego Rossi için yapılan teklifi geri çevirdi. Jorge Jesus’un eski takımı Flamengo, sarı lacivertlilerin kapısını çaldı ve yıldız oyuncu için 8 milyon Euro teklif etti. Fenerbahçe yönetimi ise bu teklif tereddütsüz geri çevirdi. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Bu sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi için flaş bir teklif geldi. Takvim'in haberine göre, teknik direktör Jorge Jesus'un eski takımı olan Flamengo'nun Rossi'nin bonservisi için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak Sarı-Lacivertli kurmaylar gelen bu flaş teklifi hiç tereddüt etmeden geri çevirdi. Fenerbahçe'nin teklifi geri çevirmesi hem yönetimin hem de teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncuya olan güveni olarak yorumlandı. Ancak Brezilya kulübünün Rossi'nin peşini bırakmayacağı ve ikinci bir teklife hazırlandığı da gelen haberler arasında yer alıyor. Ancak teklif ne olursa olsun Fenerbahçe yönetimi Rossi için gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirmeye kararlı.

FENER 13 MİLYON İSTİYOR

Bunun yanında Fenerbahçe, değerini bulmayan hiçbir teklife sıcak bakmıyor. Fenerbahçe yönetiminin Rossi için kapıyı 12-13 milyon Euro'dan açacağı bunun altındaki tekliflere itimat etmeyeceği gelen haberler arasında.

Rossi, bu sezon birçok maçta gol ve asistleriyle Fenerbahçe'ye katkı verdi. Başta Flamengo olmak üzere birçok kulübü peşine taktı.