Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de, Enner Valencia attığı 13 golle skor yükünü üstlenen isim oldu. Ekvadorlu yıldız 12 maçta 13 gol, 4 asistlik katkı sağlarken, bu istatistikte dünya yıldızlarını geçti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia bu sezon attığı gollerle dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler'in gol makinesi yaptığı istatistikle Avrupa'nın önemli santraforlarını geride bırakmayı başardı.

Sarı-Lacivertliler'in Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, 12 Süper Lig maçında 13 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldız futbolcusu 4 de asiste imza attı. Tüm kulvarlarda ise 22 maçta 15 gol atarken 4 asiste imza attı.

AVRUPA'NIN YILDIZLARINI GEÇTİ

Valencia ligde attığı gollerle, Avrupa'nın en golcü 4. oyuncusu konumunda… Takvim'in haberine göre; Valencia, Barcelona'nın yıldızı Lewandowski, PSG'li Mbappe ve Tottenhamlı Harry Kane'i geride bıraktı.

Listenin ilk basamağında 13 maçta 18 gol atan Manchester City'ning olcüsü Erling Haaland yer alıyor. Orenburg forması giyen Vladimir Sychevov 15 maçta 14 kez fileleri havalandırmayı başardı.

3. basamakta ise Spartak Moskova'nın yıldızı Quincy Promes yer alıyor… Promes, 16 maçta 14 kez gol sevinci yaşadı.

KARİYER REKORUNA 1 GOL KALDI

Valencia, 2017-2018 sezonunda Meksika'da Tigres forması giydiği dönemde 15 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Ekvadorlu yıldız, şimdiden 15 gole ulaştı, gözünü rekora dikti. 33 yaşındaki yıldız 1 gol daha atması durumunda kariyer rekoru kıracak.

Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayacak.

AVRUPA'NIN EN GOLCÜ 10 İSMİ

Erling Haaland (M. City): 13 maç, 18 gol

Vladimir Sychevoy (Orenburg): 15 maç, 14 gol

Quincy Promes (S. Moskova): 16 maç, 14 gol

ENNER VALENCIA (FENERBAHÇE): 12 MAÇ, 13 GOL

Paul Onuachu (Genk): 14 maç, 13 gol

Robert Lewandowski (Barcelona): 14 maç, 13 gol

Kylian Mbappe (PSG): 14 maç, 12 gol

Christopher Nkunku (Leipzig): 15 maç, 12 gol

Harry Kane (Tottenham): 15 maç, 12 gol

Markus Pink (Klagenfurt): 16 maç, 12 gol