Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia bu sezon attığı gollerle dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler'in gol makinesi yaptığı istatistikle Avrupa'nın önemli santraforlarını geride bırakmayı başardı.
Sarı-Lacivertliler'in Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, 12 Süper Lig maçında 13 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldız futbolcusu 4 de asiste imza attı. Tüm kulvarlarda ise 22 maçta 15 gol atarken 4 asiste imza attı.
AVRUPA'NIN YILDIZLARINI GEÇTİ
Valencia ligde attığı gollerle, Avrupa'nın en golcü 4. oyuncusu konumunda… Takvim'in haberine göre; Valencia, Barcelona'nın yıldızı Lewandowski, PSG'li Mbappe ve Tottenhamlı Harry Kane'i geride bıraktı.
Listenin ilk basamağında 13 maçta 18 gol atan Manchester City'ning olcüsü Erling Haaland yer alıyor. Orenburg forması giyen Vladimir Sychevov 15 maçta 14 kez fileleri havalandırmayı başardı.
3. basamakta ise Spartak Moskova'nın yıldızı Quincy Promes yer alıyor… Promes, 16 maçta 14 kez gol sevinci yaşadı.
KARİYER REKORUNA 1 GOL KALDI
Valencia, 2017-2018 sezonunda Meksika'da Tigres forması giydiği dönemde 15 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Ekvadorlu yıldız, şimdiden 15 gole ulaştı, gözünü rekora dikti. 33 yaşındaki yıldız 1 gol daha atması durumunda kariyer rekoru kıracak.
Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayacak.
AVRUPA'NIN EN GOLCÜ 10 İSMİ
Erling Haaland (M. City): 13 maç, 18 gol
Vladimir Sychevoy (Orenburg): 15 maç, 14 gol
Quincy Promes (S. Moskova): 16 maç, 14 gol
ENNER VALENCIA (FENERBAHÇE): 12 MAÇ, 13 GOL
Paul Onuachu (Genk): 14 maç, 13 gol
Robert Lewandowski (Barcelona): 14 maç, 13 gol
Kylian Mbappe (PSG): 14 maç, 12 gol
Christopher Nkunku (Leipzig): 15 maç, 12 gol
Harry Kane (Tottenham): 15 maç, 12 gol
Markus Pink (Klagenfurt): 16 maç, 12 gol