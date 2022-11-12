Fenerbahçe'ye geldiği günden beri üstüne koyarak ilerleyen Ferdi Kadıoğlu, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Avrupa'nın büyük kulüpleri tarafından takip edilen Ferdi için flaş bir gelişme yaşandı. Alınan bilgilere göre İtalya Serie A'nın iki büyük kulübü Napoli ve Inter, milli oyuncuyu Kadıköy'e gelerek Giresunspor maçını yerinden takip edecek. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Geçtiğimiz sezon başlayan müthiş çıkışını bu sezon üstüne koyarak devam ettiren Ferdi Kadıoğlu, birçok Avrupa devinin radarına girmeyi başarmıştı. Takvim'in haberine göre İtalya Ligi Serie A'dan 2 kulüp bugün Fenerbahçe'nin Giresunspor ile Kadıköy'de oynayacağı maçı yerinden takip edecek. Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli ve Inter kulübünün yetkilileri bugün Ülker Stadyumu'nda hazır bulunacaklar.

PİYASA DEĞERİ ZİRVE YAPTI

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri için 18 ile 22 milyon Euro arasında rakamlar telaffuz ediliyor. Hem sağ kanat, hem de sol kanatta oynayabilen, yüksek top tekniğinden dolayı milli takımda orta sahada da görevlendirilen Ferdi için başka kulüplerin de devrede olduğu gelen haberler arasında. Ferdi için Fenerbahçe'ye resmi teklifler gelse bile, Sarı-Lacivertli kurmaylar bu teklifleri sezon sonunda değerlendirmek istiyor.