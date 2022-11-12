FENERBAHÇE GİRESUNSPOR CANLI VE ŞİFRESİZ |Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Ülker Stadı, Fenerbahçe ile Giresunspor'un karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. Grupta lider olan sarı lacivertliler evinde 3 puanın sahibi olarak galibiyet serisini 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma öncesinde arama motorlarında maçın yayın saati, muhtemel 11'leri ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Giresunspor'u ağırlayacak. 14. hafta maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Giresunspor maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 17:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadelenin VAR hakemi açıklandı. Fenerbahçe - Giresunspor maçında VAR'da Koray Gençerler görev yapacak.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Demir Grup Sivasspor müsabakasında çift sarı kartla oyundan atılan Michy Batshuayi, cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak.

2 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor karşısında kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK

Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanacak olan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi olarak ise Suat Arslanboğa görev yapacak.