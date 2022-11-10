Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ve İskoçya ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna dahil edildi. Genç oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ile ilgili yaşanan son gelişme taraftarları oldukça heyecanlandırdı. 17 yaşındaki yıldız isim A Milli Takım'ın, İskoçya ve Çekya ile karşılaşacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı. Yaşanan gelişme sonrası Arda Güler, mutluluğunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

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