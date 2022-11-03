FENERBAHÇE HABERLERİ: Dinamo Kiev 10 kişi kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'e konuk oldu. Ukrayna ekibinde Zabarnyi, Ferdi'ye yaptığı hareketin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2022- 00:33 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022- 00:41