FENERBAHÇE HABERİ: Dinamo Kiev maçında Arda Güler tarihe geçti!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'e konuk oldu. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler takımının ilk golünü atarken ikinci golün ise asistini yaptı. Arda attığı bu golün ardından 17 yaş 251 günle Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncusu olma ünvanını elde etti.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2022- 23:56