Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 5 ayı geride bıraktı…
Fenerbahçe'de Jorge Jesus farkı! 150 günde bambaşka Kanarya
FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un göreve gelişinin ardından adeta her şey değişti. Fenerbahçe bu süreçte hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Tecrübeli hoca 6 aylık süreçte takımda oynayan oynamayan her oyuncuyu maksimum motivasyonla tutmayı başardı. İşte son detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 5 ayı geride bıraktı…
Sabah'ın haberine göre resmi imzayı 3 Haziran'da atan Portekizli teknik adam, geride kalan 150 günde sarı-lacivertlilere farklı bir çehre kazandırdı.
Kanarya, Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi, ligde liderlik koltuğuna kuruldu. İşte 68 yaşındaki tecrübeli hocanın, yaptığı o sihirli dokunuşlar: