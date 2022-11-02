Fenerbahçe'de 2+1 yıllık imza! Menajeri İstanbul'a geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe'de iç ve dış transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, deneyimli oyuncunun menajeri hafta içerisinde İstanbul'a gelecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2022- 16:10