Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken, Zajc gelişmesi yaşanıyor.
Fenerbahçe'de 2+1 yıllık imza! Menajeri İstanbul'a geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe'de iç ve dış transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, deneyimli oyuncunun menajeri hafta içerisinde İstanbul'a gelecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Portekizli teknik adamın rotasyonunda yer alan Zajc için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda son erecek olan Zajc'ın menajerini İstanbul'a davet etti.