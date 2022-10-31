Fenerbahçe'de Diego Rossi için flaş bir transfer iddiası kulislerde dolanıyor. 2021 yazında kiralık olarak Los Angeles FC'den kadroya katılan ve geçtiğimiz yaz 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek 3 yıllık imza atılan Diego Rossi'nin talipleri bitmek bilmiyor. Yetenekli hücum oyuncusu için Güney Amerika ekipleri sıraya girmiş durumda.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Diego Rossi'den tarihi gelir!
Fenerbahçe, başarılı futbolcusu Diego Rossi'den önemli bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. Son iki sezondur gösterdiği performansla dikkarleri üzerine çeken Uruguaylı için ciddi bir bonservis ücreti belirlendi. Yönetimin istediği teklif gelirse Rossi devre arasında takımdan ayrılacak. İşte transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DIEGO ROSSİ İÇİN 222 MİLYON TL
Brezilya ekibi Flamengo, daha önce teklif yaptığı Diego Rossi için bir kez daha devreye girmiş durumda. Akşam'ın haberine göre, sezon başı 7 milyon euroluk teklifi reddeden Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun bonservis bedelini 12 milyon euro (222 milyon TL) olarak belirlemiş durumda. Eğer bu teklif gelirse, Başkan Ali Koç'un Uruguaylı yıldızı gönderemeye sıcak baktığı öğrenildi.
ALİ KOÇ RESMEN AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada isim vererek Diego Rossi'ye birçok teklif geldiğini, bu tekliflerin ağırlıkla Güney Amerika ekiplerinden olduğu söylemişti. Geldiği günden bu yana yaptığı oyuncu satışlarıyla Türk futbol tarihine adını yazdıran Başkan Koç, bu isimlere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere sarı lacivertliler son olarak 3 milyon euroya aldıkları Kim Min-Jae'yi sezon başı 18 milyon euro bedelle İtalyan devi Napoli'ye satmıştı.