ALİ KOÇ RESMEN AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada isim vererek Diego Rossi'ye birçok teklif geldiğini, bu tekliflerin ağırlıkla Güney Amerika ekiplerinden olduğu söylemişti. Geldiği günden bu yana yaptığı oyuncu satışlarıyla Türk futbol tarihine adını yazdıran Başkan Koç, bu isimlere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere sarı lacivertliler son olarak 3 milyon euroya aldıkları Kim Min-Jae'yi sezon başı 18 milyon euro bedelle İtalyan devi Napoli'ye satmıştı.