Grup lideri kim olacak? Fenerbahçe mi yoksa Rennes mi?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fenerbahçe, Rennes ile karşılaştı. Mücadelede 3-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, buna karşın sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve liderliğini korudu. İki takım da 11 puanda bulunurken, liderlik hesapları yapılmaya başlandı. İşte olası tüm senaryolar...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Rennes karşısında 3-0'dan geri dönerek 3-3'lük beraberlikle liderliğini korudu.

İki takımın arasındaki ilk maç da 2-2 berabere bittiği için, ikili averajları eşit oldu.

ÖNCE GENEL AVERAJ, SONRA ATILAN GOL

UEFA kurallarına göre; iki takımın da ikili averajları eşit olduğunda önce genel averaja bakılıyor.

11 puanda bulunan iki takımdan Fenerbahçe'nin 4, Rennes'in ise 3 averajı bulunuyor.

RENNES'NİN RAKİBİ LARNACA, F.BAHÇE'NİN D. KIEV

UEFA Avrupa Ligi'nde son haftada Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e deplasmanda konuk olacak. Rennes ise aynı haftada sahasında AEK Larnaca ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin 11 golü bulunurken, yediği gol sayısı ise 4 oldu. Rennes ise 10 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

TÜM OLASI SENARYOLAR

Son hafta maçlarında genel averaj üstünlüğünü alan taraf grubu lider bitirecek. Eğer genel averajlar da eşitlenirse, toplam gol sayısında öne geçen taraf liderliği sırtlayacak.

Eğer bütün bu rakamlarda da eşitlik sağlanırsa, deplasmanda daha çok gol atan takım liderlik olacak. Deplasmanlarda Rennes'in 6, Fenerbahçe'nin ise 4 golü bulunuyor.

Fenerbahçe son hafta maçını deplasmanda Kiev karşısında oynarken, Rennes deplasman maçlarını tamamladı.