Fenerbahçe-Rennes maçında gol VAR'dan döndü! İşte o pozisyon

Fenerbahçe-Rennes maçında gol VAR'dan döndü! İşte o pozisyon

UEFA Avrupa Ligi’nde B Grubu 5. maçında Fenerbahçe, evinde Rennes’i ağırladı. Karşılaşmanın 10. dakikasında Fransız ekibi, Lovre Majer ile golü buldu ancak karar VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2022- 20:01 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022- 20:08