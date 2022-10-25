UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip rakibini mağlup ederek son maçlar öncesi liderliğini garantilemek ve direkt son 16'ya adını yazdırmak istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus oyuncularını sık sık uyarırken, tüm planlamalarını galibiyet üzerine yaptı. Peki; Portekizli çalıştırıcının ilk 11 tercihi nasıl olacak? İşte Kanarya'nın muhtemel 11'i ve tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 11. hafta sonunda zirveye çıktı. Kadıköy'de Başakşehir ile karşılaşan sarı lacivertliler sahadan 1-0 galip ayrıldı. Adana Demirspor'un Konyaspor ile berabere kalmasıyla Kanarya, maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu.

ŞİMDİ HEDEF AVRUPA!

Gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne çeviren Fenerbahçe, Rennes ile oldukça kritik bir maça çıkacak. Larnaca galibiyeti ile gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe'de hedef, grubu lider tamamlamak. Bunun için perşembe akşamı Rennes ile karşılaşacak olan Kanarya, tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Gruptan lider çıkılması halinde son 32 turu geçilip doğrudan son 16 turuna yükselinecek.

İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK!

Sezon başından beri verdiği ilk 11 kararlarıyla adından söz ettiren Jorge Jesus, Rennes karşısında da rotasyona gidecek. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Sarı lacivertlilerde Başakşehir karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Lincoln, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Batshuayi maça kulübede başlayacak.

Jesus'un sahaya sürmeyi planladığı 11 ise şöyle:

Altay, Serdar Aziz, Henrique, Szalai, Ferdi, Osayi, Arao, Crespo, Emre Mor, Rossi, Valencia.