Kim Min-Jae'yi Napoli'ye 18 milyon euroya gönderen Fenerbahçe, Güney Kore pazarından yeni bir isim buldu. Sarı-lacivertli ekip, oynadığı futbol ile Heung Min Son'a benzetilen 20 yaşındaki Hyun Jun-Jang ile ilgileniyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son yılların en etkileyici sezon başlangıçlarından birisini yapan Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

UZAKDOĞU SEFERİ

Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon başında transfer edilen ve ardından 20 milyon Euro karşılığında Napoli'ye satılan Kim Min Jae'nin müthiş performansı sonrası Uzakdoğu'ya gözünü dikmişti.

Scout ekibinin bu alanda çalışmalar yaptığı ve yönetimin çok sayıda ismi gözlem altına aldığı belirtiliyordu.

'SON'A BENZETİLİYOR

Takvim'in aldığı bilgilere göre bu isimlerden birisi Hjun-Jun Yang. Gengwon FC takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu her iki kanatta ve forvette görev yapıyor.

Bu sezon 38 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Hjun-Jun Yang ülke futbolunun en önemli yıldızı Heung Min Son'a benzetiliyor.

Genç yıldızı Avrupa'dan çok sayıda kulübün yakından izlediği ve önümüzdeki sezon başında bir kulübe transferinin gerçekleşebileceği belirtiliyor.

KIM MIN JAE FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

Fenerbahçe yönetiminin geleceği çok parlak olan Hjun-Jun Yang'la temaslara önhümüzdeki günlerde başlayacağı belirtiliyor.

Kim Min Jae'nin Fenerbahçe'de oynaması ve ardından büyük bir sıçrama yapmasının, bu transferde olumlu bir etken olacağı da gelen bilgiler arasında.