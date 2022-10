Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'i Kadıköy'de ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler Rossi'nin 84. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İşte tecrübeli hocanın öne çıkan sözleri:

"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

"Takım bugün çok savaştı ama sadece savaşmadı, çok da iyi oynadı. Nasıl koşması, nasıl oynaması gerektiğini biliyorduk. Güzel bir maç izlettik. Sadece Türkiye ligi seviyesinde değil belki de Avrupa'nın en üst seviyesinde oynanan bir futbol vardı sahada.

İstatistikler her zaman her şeyi göstermez ama rakibimizden her konuda daha iyiydik. Sahada daha üstün olan taraf bizdik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Onların 2 tane Bertrand Traore ile pozisyonu vardı. Başakşehir çok iyi takım, onlara karşı kazanmak kolay değil.

Büyük takımları büyük yapan taraftarlarıdır. Taraftarları büyük olanlar, büyük takım diye adlandırılır! Tıpkı Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Çünkü taraftarı çok büyük.

Bugün bize galibiyeti getiren Altay'dı. Son dakikada güzel bir kurtarış yaptı. Altay, Fenerbahçeliler'in sevgisini hak ediyor. O büyük bir kaleci. Türkiye'nin en iyilerinden biri. Taraftar onu sevmeli."

JORGE JESUS'TAN YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI!

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, sözleşme hakkında gelen soruya, "Mayıs sonuna kadar kontratım var ve bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bu, benim için konuşulacak bir şey değil." cevabını verdi.