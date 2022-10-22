Fenerbahçe ve Galatasaray Kadın Futbol Takımları, Kadınlar Süper Lig'de dev derbide karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Galatasaray maçını haberimizden izleyebilirsiniz...
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Galatasaray maçı FB TV'den canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ezgi, Busem, Cansu, Nina, Sevinç, Meryem, Fatma, Ecem, Marcano, Coleman, Kennya.
Galatasaray: Handan, Berna, Emine, Milica Denda, İlayda, Emine Esen, Ebru, Dery, Kristina Bakarandze, Elena Santos, Yağmur.