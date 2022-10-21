FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Arao ve Emre Mor kararı!
Fenerbahçe'de bir süredir sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamayan Arao ve Emre Mor takımla çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerde Başakşehir maçında bu ikilinin oynayıp oynamayacağı son antrenmanın ardından belli olacak. (FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe'de tedavileri tamamlanan Willian Arao ile Emre Mor takıma dahil oldu. Fotomaç'ın haberine göre dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışan iki oyuncu hazır göründü. Kadroda yer alıp almayacakları son antrenmanın ardından kesinleşecek. Jesus'un ikiliyi maç kadrosuna dahil etmesi ancak idman eksikleri nedeniyle yedek soyundurması bekleniyor... Diğer sakatlardan Joshua King bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Mert Hakan ve Peres yine tedavi oldu.