FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Arao ve Emre Mor kararı!

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Arao ve Emre Mor kararı!

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamayan Arao ve Emre Mor takımla çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerde Başakşehir maçında bu ikilinin oynayıp oynamayacağı son antrenmanın ardından belli olacak. (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2022- 09:12