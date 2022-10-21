Fenerbahçe 'de Jorge Jesus 'un rotasyon tercihleri tartışma konusu olmaya devam ediyor. İşte Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol 'un köşe yazısı..."Hafta sonu benim ligde sonucunu en çok merak ettiğim karşılaşma oynanacak.

Başakşehir takımı Emre Belözoğlu ile sadece yenilmez değil aynı zamanda zor gol yiyen bir takım haline geldi.



Emre hoca hücum-savunma dengesini öğrencilerine ezberletmiş durumda.



Ligin en çok gol atanı ile en az gol yiyeninin karşılaşması izleyenlere gerçekten resital vadediyor.



Jorge Jesus'un sadece gol atmaya odaklı takımı, Başakşehir karşısında zorluk çekebilir.



Daha önce yine dengeli olan Konyaspor'la oynanan maçta gol atamadan mağlup olmuştu.



Dolayısıyla Başakşehir maçında Jesus'un farklı bir sistemi tercih etmesi gerekiyor.



Alışılan savunmayı orta sahaya kurma ve ofsayt taktiği Fenerbahçe'nin başını ağrıtabilir.



3. bölgede ise eli rahat olan hiç şüphesiz sarı-lacivertliler…



Golün her türlüsünü atabilen hareketi forvetlere sahipler.



Başakşehir takımının oyunu dar alana sıkıştıracağı düşünülürse istedikleri pozisyonları bulmakta zorlanabilirler.



Ndayishimiye'nin yokluğu Başakşehir için çok önemli bir eksiklik.



Onun yerine daha durağan ve yavaş stoperle oynamak durumunda kalacaklar.



Şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe maçı kazanırsa psikolojik üstünlüğü ele geçirir.

Ben kendi seyircisi önünde Fenerbahçe'nin kazanmaya yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum."