Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar alarak taraftarının yüzünü güldüren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları başladı. Ocak ayında kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilya basınından, Kanarya'nın transfer gündemine dair çarpıcı bir iddia geldi. Fenerbahçe'nin, Flamengo'da forma giyen Gabigol için dev bir teklif hazırlığında olduğu kaydedildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Sezona iddialı bir kadroyla giren Fenerbahçe, takımın başına Jorge Jesus'u getirmişti. Portekizli hocayla hem ligde hem de Avrupa'da başarılı sonuçlar alan sarı lacivertliler, taraftarını mutlu etmeyi başardı. Takımda işler yolunda giderken bir yandan da gözler ocak ayına çevrildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı transfer hamlelerine devre arasında da devam etmesi bekleniyor. Brezilya basınından konuyla ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Colunadofla'da yer alan habere göre, sarı lacivertlilerin, Flamengo forması giyen Gabriel Barbosa ile ilgilendiği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir bonservis teklif etmeye hazırlandığı ifade edildi.

Yıldız oyuncuya Fenerbahçe'nin yanı sıra Wolverhampton'ın da ilgisinin olduğu belirtildi.

Güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olan Gabigol'ün, kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

2021-2022 sezonunda 58 maça çıkan 1.78 boyundaki oyuncu, 28 gol ve 5 asistle oynadı.

Gabigol, hücum bölgesinin her yerinde görev alabiliyor. Başarılı isim kariyerinde, Inter, Benfica ve Santos gibi takımlarda da forma giymişti.