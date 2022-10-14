UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki dördüncü maçında AEK Larnaca deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Ülker Stadı'nda 2-0 mağlup ettiği rakibini 2-1 yenerek hem liderliğini sürdürdü hem de gruptam çıkmayı garantiledi.
Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler gösterdiği performansla yerini bıraktı. 69 dakika sahada kalan genç futbolcu sergilediği gayretli oyunla beğeni topladı.
Arda Güler'in annesi Serap Güler, maçın ardından oğluyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı. Serap Güler açıklamasında "Zor doğumlardan güzel bebekler doğarmış, iyi ki olmuşsun sen iyi ki güzel kalplim benim. Herşey senin kalbine göre olacak inanıyorum ben canımın içi." ifadelerini kullandı.
Zor doğumlardan güzel bebekler dogarmiş,iyiki olmuşsun sen 🙏🙏iyiki ,güzel kalplim benim— Serap Güler (@seerapguler) October 13, 2022
Herşey senin kalbine göre olacak inanıyorum ben canımın içi ❤️❤️