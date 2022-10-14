Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelede 69 dakika sahada kaldı. 17 yaşındaki futbolcunun annesi Serap Güler, maç sonrası sosyal medya hesabı üzerinden oğluyla ilgili duygu yüklü bir paylaşım yaptı. (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki dördüncü maçında AEK Larnaca deplasmanına konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Ülker Stadı'nda 2-0 mağlup ettiği rakibini 2-1 yenerek hem liderliğini sürdürdü hem de gruptam çıkmayı garantiledi.

Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler gösterdiği performansla yerini bıraktı. 69 dakika sahada kalan genç futbolcu sergilediği gayretli oyunla beğeni topladı.

Arda Güler'in annesi Serap Güler, maçın ardından oğluyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı. Serap Güler açıklamasında "Zor doğumlardan güzel bebekler doğarmış, iyi ki olmuşsun sen iyi ki güzel kalplim benim. Herşey senin kalbine göre olacak inanıyorum ben canımın içi." ifadelerini kullandı.