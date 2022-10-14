Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti. Sabah yazarı Ömer Üründül maçı değerlendirdi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - AEK Larnaca maçı sonrası çarpıcı Jorge Jesus sözleri!
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Fenerbahçe, B grubu 4. haftasında AEK Larnaca'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler maçı 2-1 kazanarak liderliğini korudu. Öte yandan Sabah Gazetesi yazarlarından Ömer Üründül, teknik direktör Jorge Jesus'un kadro tercihini eleştirdi. İşte o yazı...
İŞTE ÖMER ÜRÜNDÜL'ÜN YAZISI
Fenerbahçe, ilk 35 dakika oyunun kontrolünü tamamen elinde tuttu.
Topa sahip olarak karşı alana yerleşti. Ancak Pedro'nun hazırlanışı güzel golü dışında üretkenlik sağlanamıyordu.