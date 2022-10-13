F.Bahçe golcüleriyle güldü!
Maçta bir penaltı daha! Valencia...
13 Ekim 2022 canlı Döviz Kuru
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F.Bahçe golcüleriyle güldü! F.Bahçe golcüleriyle güldü! 21:38
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