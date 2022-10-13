İşte Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda puan durumu...

İşte Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda puan durumu...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B grubu 4. hafta maçında AEK Larnaca'yı mağlup etti. Sarı lacivertliler 7 puanla girdiği haftada puanını 10'a yükseltti ve böylelikle gruptan çıkmayı garantilemiş oldu. İşte temsilcimizin grubundaki puan durumu...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2022- 21:39