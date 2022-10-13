Süper Lig ve Avrupa'da yoğun bir mesainin içinde olan Fenerbahçe'de zaman zaman yaşanan sıkıntılı durumlarda yönetim devreye giriyor…
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe Altay ile nikah tazeliyor! İşte sözleşme detayları...
Sezona iyi başlayan Fenerbahçe'de gözler kalede. Altay Bayındır ile sözleşme yenilemek isteyen sarı-lacivertlilerin düşüncesi, file bekçisinin performansında. Kanarya, kötü bir dönem geçiren milli kalecisi ile sözleşme imzalayacak. İşte Altay ile yapılacak yeni sözleşmenin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Son 4 resmi maçında kalesini gole kapatan ancak Karagümrük karşılaşmasında 4 gol birden yediği için ıslıklanan Altay Bayındır'a moral vermek için herkes kolları sıvadı.
Karşılaşma sonrası arkadaşlarının tribüne götürüp alkışlattığı oyuncuya, Jorge Jesus da sıcağı sıcağına 'Olur böyle maçlar' diyerek destek verdi ardından bir toplantı yaparak kendisine duyduğu güveni dile getirdi.