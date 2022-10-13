AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? (Fenerbahçe maçı canlı izle)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki 4. maçında AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım bu maçı kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Zorlu karşılaşma öncesinde ise ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki 4. maçında AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım bu maçı kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Zorlu karşılaşma öncesinde ise ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Gustavo, A. Szalai, Arda Güler, İsmail Yüksek, Alioski, Lincoln, Rossi, Pedro.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:45'te başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

F.BAHÇE GARANTİLEME PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, geride kalan 3 maç sonunda 7 puanla lider konumda. Sarı lacivertlilerin hemen ardında, bir başka 7 puanlık takım olan Rennes var. Temsilcimiz averajla lider konumda bulunurken Larnaca maçını kazanması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Öte yandan Fenerbahçe'nin bir diğer hedefi ise grubu lider tamamlayarak adını doğrudan son 16 turuna yazdırmak.