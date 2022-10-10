Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenen Fenerbahçe, teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde özellikle evinde sergilediği performansla dikkati çekiyor.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus farkı! İstatistikler zirve yaptı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9.haftasında Fatih Karagümrük'ü evinde 5-4'lük skorla mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü son dakikada Batshuayi attı. Fenerbahçe'de maç sonunda önemli istatistikler dikkat çekti. İşte Jorge Jesus'un etki ettiği o rakamlar... (FB spor haberi)
Sezon başında Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinin ardından uyum sürecini hızlı atlatan sarı-lacivertliler, her geçen hafta performansını artırmayı başardı.
Hem lig hem Avrupa'da mücadele etmesine ve haftada 2 maç oynamasına karşın iki kulvarda da yoluna iddialı şekilde devam eden Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcısı önderliğinde gol yollarında sahasında çok etkili bir görüntü sergiledi.