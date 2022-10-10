Fenerbahçe sadece Süper Lig değil attığı gollerle adını Avrupa'da da zirveye yazdırmış durumda…
FENERBAHÇE HABERLERİ | Tek rakibi Manchester City! İşte Kanarya'nın göz kamaştıran istatistiği
Süper Lig'in 9. haftasında futbol severler dikkat çeken bir karşılaşmaya şahit oldu. Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Jorge Jesus'un öğrencileri mücadeleyi 5-4 kazanmayı başardı. Bu maçtan sonra Kanarya ligde oynadığı 9 müsabakada 25 gol atmayı başardı ve birçok istatistikte ezber bozdu. İşte Fenerbahçe'yi Manchester City'ye rakip eden istatistik... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı Kanarya Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'e baktığımızda en yüksek gol ortalaması tutturan ikinci takım konumunda.
Takvim'in haberine göre; İngiltere Primer Lig ekibi Manchester City 3.67 gol ortalaması ile mücadele ederken, Fenerbahçe 3.13 gol ortalaması ile ikinci sırada yer alıyor.