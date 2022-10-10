FENERBAHÇE HABERLERİ | Tek rakibi Manchester City! İşte Kanarya'nın göz kamaştıran istatistiği

Süper Lig'in 9. haftasında futbol severler dikkat çeken bir karşılaşmaya şahit oldu. Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Jorge Jesus'un öğrencileri mücadeleyi 5-4 kazanmayı başardı. Bu maçtan sonra Kanarya ligde oynadığı 9 müsabakada 25 gol atmayı başardı ve birçok istatistikte ezber bozdu. İşte Fenerbahçe'yi Manchester City'ye rakip eden istatistik... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2022- 18:40 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022- 18:42