Süper Lig'in 9. haftası muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında geçen mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-4 kazandı. Karşılaşmadan sonra Kanarya'nın yıldız isimlerinden Lincoln Henrique önemli açıklamalarda bulundu. Lincoln, "Ferdi, maç öncesi rahatsızlandı. Hepimiz endişelendik. Biz bir aileyiz. Maç öncesi kendini daha iyi hissetti ve bu bizi sakinleştirdi. Bugün aldığımız galibiyeti biraz da ona armağan ediyoruz." dedi.

Süper Lig'in 9. haftası muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında geçen mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-4 kazandı. Karşılaşmadan sonra Kanarya'nın yıldız isimlerinden Lincoln Henrique önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Lincoln'ün açıklamaları:

Harika bir maç oldu. İki takım için de galibiyet için oynadı. Taraftarımızın desteğiyle ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Kazandığımız için çok mutluyuz.

Ferdi, maç öncesi rahatsızlandı. Hepimiz endişelendik. Biz bir aileyiz. Maç öncesi kendini daha iyi hissetti ve bu bizi sakinleştirdi. Bugün aldığımız galibiyeti biraz da ona armağan ediyoruz.