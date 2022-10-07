UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, B grubundaki 3. maçını oynadı.
Dünya basınından Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı sonrası Jorge Jesus'a övgü!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında AEK Larnaca'yı konuk etti. Temsilcimiz rakibini 2-0 yenerek grupta 7 puana ulaştı. Portekiz ve Ekvador basını da bu mücadeleyi manşetlerine taşıdı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sahasında Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca'yı ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yendi.
Fenerbahçe'nin bu maçtaki gollerini 26'da Michy Batshuayi ile 79'da Mamas (kk) kaydetti.