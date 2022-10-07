Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Jorge Jesus, "Takımım şu anda çok öz güvenli. Sahada neredeyse her şeyi en iyi şekilde sergiliyor takımım. Toplu ve topsuz oyunda çok kuvvetliydik. Her defasında daha iyi olmayı umuyoruz" dedi.