Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de üç futbolcunun sakatlıkları sebebiyle derbide forma giyemeyeceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye kritik derbi öncesi üç futbolcusundan kötü haber geldi. Hürriyet'in haberine göre, Dinamo Kiev maçında sakatlanan ve son haftalarda antrenmanlara başlayıp maç kadrosuna alınmaya başlayan Serdar Aziz, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Joshua King ve Rennes maçında direğe çarparak Sakatlık yaşayan Luan Peres'in Beşiktaş maçında forma giymesi beklenmiyor.

Hafif sakatlığı bulunan ancak takımla çalışmaya devam eden Emre Mor'un durumunun ise iyi olduğu ve Beşiktaş maçında forma giymesinin önünde bir engel olmadığı belirtildi.