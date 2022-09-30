Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Zorlu maç öncesinde sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus ise takımını sıkı bir şekilde maça hazırlıyor. Portekizli antrenörün derbi öncesinde dikkat çektiği bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

Vodafone Park'ta oynanacak derbide tansiyon yine yüksek olacak... Zira Beşiktaş ligin hem en fazla faul yapan takımlarından hem de geride kalan haftalarda en fazla oyuncusu atılan ekip. Siyah-beyazlılar maç başına 16 faul yapıyor. Fenerbahçe ise 12.7. Kartal'da şu ana kadar 3 oyuncu kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise bir. Beşiktaş'ın 15, Fenerbahçe'nin ise 13 sarı kartı var. Bu da derbinin sert geçeceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Jesus, Dinamo Kiev maçında da Ukrayna ekibinin sert oynamasına dikkat çekti.

KARTAL'IN KALESİNDE GEDİK

Fotomaç'ın derlediği habere göre; Beşiktaş, ligin kalesine en az şut gelmesine rağmen en fazla gol yiyen takımı. (7.3 şut / 10 gol). Siyah-beyazlıların kalesine gelen son 15 şutun 10'u gol oldu. Fenerbahçe ise kalesine maç başına 8.2 şut gelmesine rağmen 6 gol yedi.

İKİSİNİN DE GOL SORUNU YOK

Ligin en fazla gol atan iki takımı karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe 6 maçta 20 gol atarken, Beşiktaş 7 maçta 16 kez fileleri havalandırdı. Kanarya'nın 12 farklı oyuncusu, Beşiktaş'ta ise 7 isim gol attı.

TOPLA DAHA ÇOK OYNUYOR

Topla oynama oranında Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre daha iyi... Sarı-lacivertliler yüzde 55.5 topa sahip olurken, Kartal'ın topa sahip olma oranı sadece 46.8.

DRİPLİNGDE FENER ÜSTÜN

Fenerbahçe maç başına 12.5 kezle ligin en başarılı dripling atan takımı. Beşiktaş da bu konuda fena değil. Maç başına 9.6 dripling yapıyor.

ÇOK TOP KAPTIRIYOR

Beşiktaş ligin en fazla top kaptıran takımı. Maç başına 11.4 top kaptıran Kartal'a karşılık Fenerbahçe de 9.8 top kaybı ile oynuyor. Kanarya ayrıca ligin en fazla çalım yiyen ikinci takımı 5.5.