Beşiktaş deplasmanında zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan Fenerbahçe'de kuşkusuz en büyük koz Enner Valencia olacak. Jorge Jesus yönetiminde sezona müthiş bir başlangıç yapan Ekvadorlu forvet 5 maçta attığı 7 golle tartışmasız Süper Lig'e şu ana kadar damgasını vurdu.



VARLIK GÖSTEREMEDİ

Ancak Enner Valencia'nın Sarı- Lacivertli formayla daha önceki derbi maçlarda ortaya koyduğu performans ve istatistikler canları sıkıyor.



Takvim'in haberine göre; Geride bıraktığımız iki sezonda Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 5 kez görev yapan Valencia ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Üstelik Fenerbahçe de bu derbilerden galibiyet çıkaramadı.



90 DAKİKA OYNADI AMA...

32 yaşındaki forvet 2020-2021 sezonunun 10. haftasında oynanan Beşiktaş derbisini Covid-19 testi pozitif olduğu için kaçırmıştı. 31. haftada 1-1 biten derbide ise 75 dakika oynamasına rağmen varlık gösteremedi. Geçen sezon 17. haftada 2-2 biten derbide 1 dakika süre alan Enner Valencia, 36. haftada 1-1 biten derbide ise 20 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı yapamadı. Tecrübeli futbolcu Galatasaray'a karşı 2020-21 sezonunun 3. haftasında 0-0 biten derbide 90 dakika görev yaptı.



FORMA GİYEMEMİŞTİ

24. haftada Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçta ise 63 dakikada tabelaya etki edemedi. Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı derbide kadro olmayan Valencia, ikinci devrede 2-0 kazanılan maçta da kulübede oturdu. Yıldız futbolcu bu büyük hasrete pazar günü son vermeyi hedefliyor.