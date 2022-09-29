Beşiktaş deplasmanında zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan Fenerbahçe'de kuşkusuz en büyük koz Enner Valencia olacak. Jorge Jesus yönetiminde sezona müthiş bir başlangıç yapan Ekvadorlu forvet 5 maçta attığı 7 golle tartışmasız Süper Lig'e şu ana kadar damgasını vurdu.
VARLIK GÖSTEREMEDİ
Ancak Enner Valencia'nın Sarı- Lacivertli formayla daha önceki derbi maçlarda ortaya koyduğu performans ve istatistikler canları sıkıyor.
Takvim'in haberine göre; Geride bıraktığımız iki sezonda Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 5 kez görev yapan Valencia ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Üstelik Fenerbahçe de bu derbilerden galibiyet çıkaramadı.
90 DAKİKA OYNADI AMA...
32 yaşındaki forvet 2020-2021 sezonunun 10. haftasında oynanan Beşiktaş derbisini Covid-19 testi pozitif olduğu için kaçırmıştı. 31. haftada 1-1 biten derbide ise 75 dakika oynamasına rağmen varlık gösteremedi. Geçen sezon 17. haftada 2-2 biten derbide 1 dakika süre alan Enner Valencia, 36. haftada 1-1 biten derbide ise 20 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı yapamadı. Tecrübeli futbolcu Galatasaray'a karşı 2020-21 sezonunun 3. haftasında 0-0 biten derbide 90 dakika görev yaptı.
FORMA GİYEMEMİŞTİ
24. haftada Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçta ise 63 dakikada tabelaya etki edemedi. Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı derbide kadro olmayan Valencia, ikinci devrede 2-0 kazanılan maçta da kulübede oturdu. Yıldız futbolcu bu büyük hasrete pazar günü son vermeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'de Enner Valencia derbilerde kayıp! İşte o istatistik
Fenerbahçe'de sezona fırtına gibi giren ve 7 yol kaydeden Enner Valencia ile ilgili dikkat çeken bir istatistik göze çarptı. Tecrübeli oyuncunun şu ana kadar derbilerde 5 kez süre almasına rağmen skor katkısı üretemediği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Beşiktaş deplasmanında zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan Fenerbahçe'de kuşkusuz en büyük koz Enner Valencia olacak. Jorge Jesus yönetiminde sezona müthiş bir başlangıç yapan Ekvadorlu forvet 5 maçta attığı 7 golle tartışmasız Süper Lig'e şu ana kadar damgasını vurdu.