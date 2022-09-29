Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu. Şansların eşit olduğunu belirten Belçikalı forvet, gol attıktan sonra sevinip sevinmeyeceğine dair gelen soruya da yanıt verdi. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte o sözler:

Benim açımdan özel bir maç olacak. Eski takımıma karşı oynayacağım. Fenerbahçe olarak düşüncemiz, bu büyük derbiyi kazanmak olacak. Doğum günüm için bana hediye, takım olarak alacağımız galibiyet olacaktır. Bir forvet oyuncusu olarak da tabii ki gol atmak isterim. Beşiktaş'ın oyun stilini tanıyorum. Ancak oyun tarzları değişebilir. %50, %50 olarak görüyorum şansları.

Soru: "Eski takımına karşı gol atarsan bir sevinç yapacak mısın?"

Açıkcası önemli olan bu derbide gol atmak. Ondan sonra ne olacak göreceğiz.

Forvet oyuncusu olarak böyle ofansif bir sistemde oynamak büyük bir keyif. İdmanlarda da sürekli buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ambiyans olarak iyi bir stadyumda oynayacağız. Beşiktaş'ın taraftarları ateşleyici unsura sahip. Bu, bir forvet oyuncusunu motive edecek sebeplerden biri. Geçen sene atmış olduğum gollerden daha çok gol atabilirdim. Bazen böyle şanssızlık oluyor. Bazı eksik yönlerimi gidermek için sürekli çalışıyorum.

Soru: "Geçen sezon çok fazla direkten dönen topunuz oldu. Bunu neye bağlıyorsunuz?"

Bazen attığınız şutlar gol olur, bazen direkler döner. Bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum.