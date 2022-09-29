Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda çabukluk ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Joshua King günü tedaviyle geçirdi.
Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hazırlıklarına devam etti! Luan Peres ve Joshua King...
Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Joshua King günü tedaviyle geçirdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 29.09.2022- 19:26
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.