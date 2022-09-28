Kritik Beşiktaş derbisi yaklaşırken sarı lacivertli takımın hocası Jorge Jesus da işleri iyice sıkı tutmaya başladı. Portekizli hoca dünkü idmanda oyuncularına bazı uyarılarda bulunurken yapmaları gerekenlerin de bir kez daha üstünden geçti. Sarı lacivertli hoca, önce Beşiktaş kalesine gelen isabetli şutların gol olduğunu hatırlatıp "Şut atmaktan sakın çekinmeyin. Kaleyi gördüğünüzde kendinize güveniyorsanız vurun. Beşiktaş'tan puan alanlar hep bunu yaptı" dedi. TECRÜBELI teknik adam, Beşiktaş'ın kanatlardan çok ortadan gelişen ataklarda sıkıntı çektiğinin de altını çizip oyunları buradan kurmalarını söyledi. Ayrıca uyarılarda da bulunan Jesus, "Hücumda çok etkili bir takım. Özellikle Weghorst ve Muleka'yı durduracağız. Ceza alanına girmelerine izin vermeyin. Ataklarını önde baskı yaparak durdurmaya çalışacağız. Bu derbiyi daha çok mücadele eden kazanacak" ifadelerini kullandı

"ÖNDE BASKI YAPIN"

Fotomaç'ın haberine göre tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın kanatlardan çok ortadan gelişen ataklarda sıkıntı çektiğinin de altını çizip oyunları buradan kurmalarını söyledi. Ayrıca uyarılarda da bulunan Jesus, "Hücumda çok etkili bir takım. Özellikle Weghorst ve Muleka'yı durduracağız. Ceza alanına girmelerine izin vermeyin. Ataklarını önde baskı yaparak durdurmaya çalışacağız. Bu derbiyi daha çok mücadele eden kazanacak" ifadelerini kullandı.