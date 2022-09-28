Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giyen Filip Novak, El Cazire resmen sözleşme imzaladı.
Tecrübeli sol bek futbol hayatını BAE'de sürdürecek.
Çekli oyuncu kariyerinde 112 kez Süper Lig maçına çıktı.
İki büyük Türk kulübünün formasını terleten Novak bu maçlarda 19 gol atıp 4 asist üretti.
Novak bedelsiz olarak BAE'nin yolunu tuttu.
Hala Novak 👋— Al Jazira Club (@AlJaziraFC_EN) September 28, 2022
We are delighted to announce the signing of the Czech defender Filip Novak as a free agent 🤝
Welcome to the #PrideOfAbuDhabi 🤍🖤 pic.twitter.com/YofidimyFg